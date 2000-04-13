Thiessen Audley Dennis Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thiessen Audley Dennis Ivan

Место рождения

Earl Gray, Sascatchuawn canada

Дата рождения

05.10.1937

Дата смерти

13.04.2000

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937

Отец: Thiessen Jacob Abraham Ivan

Мать: Thiessen Anna

Earl Gray, Sascatchuawn canada
Место жительства
01.12.1999
6503 E Bending Oaks Ln, Pearland, Texas 77584-7119, USA
Место жительства
Неизвестно
10730 Sagecanyon Dr, Houston, Texas 77089-2927, USA
Смерть
13.04.2000
Houston, Harris, Texas, United States
Methodist Hospital
Похороны
Неизвестно
Snellville,Ga
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