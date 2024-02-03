Тартыкова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.2009
Дочь: Тартыкова Николь Константиновна
Отец ребёнка: Тартыков Константин Николаевич
Рождение ребёнка
11.07.2011
Дочь: Тартыкова Валерия Константиновна
Отец ребёнка: Тартыков Константин Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.2014
Сын: Тартыков Матвей Константинович
Отец ребёнка: Тартыков Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно