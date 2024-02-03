Тартыкова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тартыкова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.2009

Дочь: Тартыкова Николь Константиновна

Отец ребёнка: Тартыков Константин Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.2011

Дочь: Тартыкова Валерия Константиновна

Отец ребёнка: Тартыков Константин Николаевич

Рождение ребёнка
24.04.2014

Сын: Тартыков Матвей Константинович

Отец ребёнка: Тартыков Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тартыков Константин Николаевич

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