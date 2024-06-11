Шамкова Матрена Семеновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лебедева (Шамкова) Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович
Рождение ребёнка
27.03.1905
Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шамков Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Иванова (Шамкова) Клавдия Никифоровна
Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович
Смерть
Около 1941