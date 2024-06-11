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Шамкова Матрена Семеновна

Место рождения

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамков Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лебедева (Шамкова) Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Шамков Яков Никифорович

Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шамков Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шамков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Иванова (Шамкова) Клавдия Никифоровна

Отец ребёнка: Шамков Никифор Федотович

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
Около 1941

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