Черепанов Константин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Константин Юрьевич

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

04.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
12.08.2004

Жена: Черепанова Анна Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
27.10.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черепанова Анна Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
28.03.2008

Дочь: Черепанова Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Черепанова Анна Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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