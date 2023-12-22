Черепанов Константин Юрьевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.2004
Рождение ребёнка
27.10.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черепанова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.2008
Дочь: Черепанова Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Черепанова Анна Васильевна