Миронова Чурсина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1965
Дата смерти16.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1965
Рождение ребёнка
18.10.1986
Дочь: Миронова Якусева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Миронов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
09.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Виктор Александрович
Смерть
16.03.2016