Миронова Чурсина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Чурсина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1965

Дата смерти

16.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1965

Отец: Чурсин Николай Федорович

Мать: Чурсина Долженкова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1986

Дочь: Миронова Якусева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Миронов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
09.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Виктор Александрович

Смерть
16.03.2016
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