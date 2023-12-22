Детищев Гавриил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Детищев Гавриил Васильевич

Место рождения

Лумба, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1775

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Лумба, Вологодский район, Северный край
Работа или профессия
С 1795
Лумба, Вологодский район, Северный край
Дьячок Николаевской Лумбовской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1797

Жена: Детищева Пелагея Андреевна

Лумба, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Детищева Еликонида Гавриловна

Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна

Лумба, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Детищева Александра Гавлиловна

Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна

Лумба, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лумбовский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна

Лумба, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лумбовский Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна

Лумба, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Детищева Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна

Лумба, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Детищева Олимпиада Гавриловна

Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна

Лумба, Вологодский район, Северный край
Смерть
1831
Лумба, Вологодский район, Северный край
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