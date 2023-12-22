Детищев Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1795
Дьячок Николаевской Лумбовской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1797
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Детищева Еликонида Гавриловна
Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Детищева Александра Гавлиловна
Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лумбовский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лумбовский Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Детищева Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Детищева Олимпиада Гавриловна
Мать ребёнка: Детищева Пелагея Андреевна
Смерть
1831