Вертопрахова (Синчурина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертопрахова (Синчурина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1948

Дата смерти

16.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1948

Отец: Синчурин Михаил Васильевич

Мать: Синчурина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1971

Сын: Вертопрахов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Вертопрахов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
07.03.1971

Сын: Вертопрахов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Вертопрахов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
09.02.1976

Дочь: Новикова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Вертопрахов Владимир Павлович

Смерть
16.02.2009
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