Вертопрахова (Синчурина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1948
Дата смерти16.02.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1948
Рождение ребёнка
07.03.1971
Сын: Вертопрахов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Вертопрахов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
07.03.1971
Сын: Вертопрахов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Вертопрахов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1976
Дочь: Новикова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Вертопрахов Владимир Павлович
Смерть
16.02.2009