Идрисов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисов Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибрагимов Идрис

Мать: ?

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Насырова Джамиля Иосифовна

Мать ребёнка: Идрисова Рафига Латыповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Идрисов Зия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идрисов Гайса Юсуфович

Мать ребёнка: Идрисова Рафига Латыповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идрисов Муса

Мать ребёнка: не указана

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