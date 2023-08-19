Идрисов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибрагимов Идрис
Мать: ?
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Насырова Джамиля Иосифовна
Мать ребёнка: Идрисова Рафига Латыповна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Идрисов Зия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Идрисова Рафига Латыповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идрисов Муса
Мать ребёнка: не указана