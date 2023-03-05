Белоусов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Белоусов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Белоусова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1906

Сын: Белоусов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Белоусова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Белоусов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Белоусова Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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