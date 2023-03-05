Белоусов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Белоусов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Белоусова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1906
Сын: Белоусов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Белоусова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Белоусова Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно