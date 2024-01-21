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Яков Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1890 ст.

Жена: Анна Диомидова

Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.

Сын: Голубев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Диомидова

Рождение д. Демидово Череповецкого уезда Спасопреображенской Ковжской церкви Новгородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Диомидова

Смерть
Неизвестно
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