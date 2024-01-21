Яков Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1890 ст.
Жена: Анна Диомидова
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Анна Диомидова
Рождение д. Демидово Череповецкого уезда Спасопреображенской Ковжской церкви Новгородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Диомидова
Смерть
Неизвестно