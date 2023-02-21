Соколов Александр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Здобнова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Колегаево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Воронова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Колегаево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Щербинино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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