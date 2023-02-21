Нестеренко Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1938
Сын: Нестеренко Виталий Федорович
Мать ребёнка: Нестеренко Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Нестеренко Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940