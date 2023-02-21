Нестеренко Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1938

Сын: Нестеренко Виталий Федорович

Мать ребёнка: Нестеренко Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Нестеренко Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Вера Васильевна

Смерть
1940
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