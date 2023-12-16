Казаринова (Елкина) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова (Елкина) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Казаринов Андрей Прокопьевич

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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