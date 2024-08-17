Захаров Леонид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1901
Дата смерти14.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
В свидетельстве о смерти метом рождения указана Тульская область, Верльский район, село Магань. Такого района и села никогда не существовало. Ближе всего подходит Веневский уезд, село Малынь, но там н... Показать все
Бракосочетание
До 1929
Рождение ребёнка
21.06.1930
Сын: Захаров Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анна Александровна
В последующих документах дата рождения 20.06.1930
Смерть
14.12.1979
Новосиньково, Дмитровский, Московская область