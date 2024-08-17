Захаров Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Леонид Сергеевич

Захаров Леонид Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1901

Дата смерти

14.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

В свидетельстве о смерти метом рождения указана Тульская область, Верльский район, село Магань. Такого района и села никогда не существовало. Ближе всего подходит Веневский уезд, село Малынь, но там н... Показать все
Бракосочетание
До 1929

Жена: Захарова (Якимова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
21.06.1930

Сын: Захаров Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анна Александровна

В последующих документах дата рождения 20.06.1930
Смерть
14.12.1979
Новосиньково, Дмитровский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.