Шестернина (Галкина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Галкин Александр Васильев
Мать: Галкина Евдокия Егорова
Бракосочетание
14.01.1876
М. 26 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.10.1876
Дочь: Белова Парасковья Павловна
Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр брат отцу Порфирий и Каз дочь девица Ефросинья Семеновна Богунова
Рождение ребёнка
21.04.1878
Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов
Рождение ребёнка
13.11.1883
Дочь: Стефанида Павлова
Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов
Рождение ребёнка
21.10.1885
Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов
Рождение ребёнка
08.11.1888
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов
Смерть
До 1889