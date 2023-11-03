Шестернина (Галкина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина (Галкина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Галкин Александр Васильев

Мать: Галкина Евдокия Егорова

Бракосочетание
14.01.1876

Муж: Шестернин Павел Гаврилов

М. 26 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.10.1876

Дочь: Белова Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр брат отцу Порфирий и Каз дочь девица Ефросинья Семеновна Богунова
Рождение ребёнка
21.04.1878

Сын: Шестернин Федор Павлов

Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов

Рождение ребёнка
13.11.1883

Дочь: Стефанида Павлова

Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов

Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Шестернин Яков Павлов

Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов

Рождение ребёнка
08.11.1888

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Шестернин Павел Гаврилов

Смерть
До 1889
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