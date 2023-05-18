Антипова (Авдеева) (Хрюпова) Мария Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Авдеева) (Хрюпова) Мария Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Хрюнов Тихон

Мать: мать

Бракосочетание
08.10.1895

Муж: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
поруч Иван Васильев Ховрин Степан Емельянов Тужилов по невесте Михаил Тихонов Хрюнов Тимофей Никифоров Хрюнов
Рождение ребёнка
12.10.1896

Сын: Антипов (авдеев) Александр Николаевич

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.?.1901

Сын: Антипов (авдеев) Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1908

Дочь: Серафима Николаева

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.10.1910

Дочь: Лидия Николаева

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
1917

Сын: Антипов (авдеев) сын1917 Николаевич

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь1912 Николаева

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь1904 Николаева

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь1902 Николаева

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь Николаева

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов (авдеев) сын1914 Николаевич

Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

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