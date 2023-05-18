Антипова (Авдеева) (Хрюпова) Мария Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Хрюнов Тихон
Мать: мать
Сын: Антипов (авдеев) Александр Николаевич
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Сын: Антипов (авдеев) Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Дочь: Серафима Николаева
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Дочь: Лидия Николаева
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Сын: Антипов (авдеев) сын1917 Николаевич
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Дочь: дочь1912 Николаева
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Дочь: дочь1904 Николаева
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Дочь: дочь1902 Николаева
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Дочь: дочь Николаева
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Сын: Антипов (авдеев) сын1914 Николаевич
Отец ребёнка: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев