Пульканс Александр Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1945
Дата смерти30.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945
Отец: Пульканс Онуфрий
Мать: Пульканс Ядвига
Бракосочетание
16.08.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1973
Сын: Пульканс Виталий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.04.1989