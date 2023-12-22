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Пульканс Александр Ануфриевич

Место рождения

Пушмуцова, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

18.02.1945

Дата смерти

30.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945

Отец: Пульканс Онуфрий

Мать: Пульканс Ядвига

Пушмуцова, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
16.08.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Княжпогост, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
22.01.1973

Сын: Пульканс Виталий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.04.1989
Княжпогост, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
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