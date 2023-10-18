Беляков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Беляков Иван Егорович

Мать: не указана

Смерть
18.03.1945
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