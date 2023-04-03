Ермолаева (Александрова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Александрова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмина Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Ермолаев Валентин Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Ермолаев Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Валентин Николаевич

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