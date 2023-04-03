Ермолаева (Александрова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмина Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Ермолаев Валентин Николаевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Ермолаев Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно