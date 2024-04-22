Улыбина Марфа Пименова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1885
Отец ребёнка: Улыбин Кузьма Фролов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Улыбин Антон Кузьмич
Отец ребёнка: Улыбин Кузьма Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Улыбин Кузьма Фролов
Никах
Неизвестно
Муж: Улыбин Кузьма Фролов
Смерть
Неизвестно