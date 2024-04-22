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Улыбина Марфа Пименова

Место рождения

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.09.1885

Сын: Улыбин Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Улыбин Кузьма Фролов

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Улыбин Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Улыбин Кузьма Фролов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улыбин Кузьма Фролов

Никах
Неизвестно

Муж: Улыбин Кузьма Фролов

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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