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Соболев Иван Капитонович

Место рождения

Митино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Митино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
12.01.1907 ст.

Жена: Соболева Екатерина Ивановна

Митино, Кубино-Озерский район, Северный край
Жених: Кубенской волости деревни Митина крестьянский сын Иван Капитонов Соболев, 25 лет. Невеста: Кубенской волости деревни Артемова крестьянская дочь Екатерина Иванова, 25 лет. Поручители: по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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