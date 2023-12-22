Соболев Иван Капитонович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1907 ст.
Жених: Кубенской волости деревни Митина крестьянский сын Иван Капитонов Соболев, 25 лет. Невеста: Кубенской волости деревни Артемова крестьянская дочь Екатерина Иванова, 25 лет. Поручители: по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно