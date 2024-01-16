Казинцев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазинцев Иван Николаевич

Казинцев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казинцев (козинцев, Козинцов) Николай Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казинцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казинцев (козинцев) Федор Иванович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казинцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казинцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close