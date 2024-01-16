Казинцев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казинцев (козинцев, Козинцов) Николай Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казинцев (козинцев) Федор Иванович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казинцев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казинцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно