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Коробкова Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1919

Дата смерти

03.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1942

Сын: Коробков Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
?.04.1952

Сын: Коробков Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1954

Сын: Коробков Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробков Яков Михайлович

Смерть
03.12.2000
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