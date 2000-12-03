Коробкова Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1919
Дата смерти03.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1942
Сын: Коробков Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
?.04.1952
Сын: Коробков Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1954
Сын: Коробков Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Коробков Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2000