Махалкина (Махалкина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Махалкин Александр
Рождение ребёнка
05.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Энгельгардт Рудольф Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Махалкин Евгений Рудольфович
Отец ребёнка: Энгельгардт Рудольф Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно