Махалкина (Махалкина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалкина (Махалкина) Мария Александровна

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Махалкин Александр

Мать: Махалкина Матрёна (Меланья)

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Энгельгардт Рудольф Яковлевич

Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Махалкин Евгений Рудольфович

Отец ребёнка: Энгельгардт Рудольф Яковлевич

Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Рудольф Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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