Халикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Халиков Сын

Отец ребёнка: Халиков Ахматша

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Файза

Отец ребёнка: Халиков Ахматша

Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Халиков Сын

Отец ребёнка: Халиков Ахматша

Рождение ребёнка
1915

Дочь: ?

Отец ребёнка: Халиков Ахматша

Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиков Ахматша

Смерть
Неизвестно
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