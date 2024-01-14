Халикова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Халиков Сын
Отец ребёнка: Халиков Ахматша
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Файза
Отец ребёнка: Халиков Ахматша
Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Халиков Сын
Отец ребёнка: Халиков Ахматша
Рождение ребёнка
1915
Дочь: ?
Отец ребёнка: Халиков Ахматша
Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халиков Ахматша
Смерть
Неизвестно