Катаев Андрей (Ондрюшка) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Андрей (Ондрюшка) Афонасьев

Место рождения

поч. Завалинской на р. Осиновке, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Катаев Лука (Лучка) Афонасьев

Мать: не указана

поч. Завалинской на р. Осиновке, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Завалинской на р. Осиновке, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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