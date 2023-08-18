Катаев Андрей (Ондрюшка) Афонасьев
Место рожденияпоч. Завалинской на р. Осиновке, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Катаев Лука (Лучка) Афонасьев
Мать: не указана
поч. Завалинской на р. Осиновке, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Завалинской на р. Осиновке, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно