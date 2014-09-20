Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти20.09.2014
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.10.1959
Рождение ребёнка
17.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович
Смерть
20.09.2014
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва