Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Чепович) Алевтина Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

20.09.2014

Пол

Женский

Отец

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Мать

1910 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Федянина Геновефа Францевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.10.1959

Муж: Беляков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.09.2014
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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