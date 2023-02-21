Колосова (Марченко) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Марченко) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1960

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Муж

60 г.р.

Дети

98 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.98

Дочь: Колосова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Колосов Владимир Викторович

Рождение
06.10.1960

Отец: Марченко Василий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1983

Муж: Колосов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
10.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Владимир Викторович

Шагонар, Улуг-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
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