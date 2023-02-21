Колосова (Марченко) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.98
Дочь: Колосова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Колосов Владимир Викторович
Рождение
06.10.1960
Отец: Марченко Василий Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1983
Рождение ребёнка
10.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Владимир Викторович
Шагонар, Улуг-Хемский муниципальный район, Республика Тыва