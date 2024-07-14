Бурашникова (Осина) Агрипина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти20.10.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1848
Сын: Бурашников Сергей (Сергiй) Трофимов
Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
15.08.1849
Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
07.03.1853
Дочь: Бурашникова Дарья Трофимова
Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
11.11.1857
Сын: Бурашников Арсений Трофимов
Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев
Смерть
20.10.1872
Похороны
22.10.1872