Бурашникова (Осина) Агрипина Данилова 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова (Осина) Агрипина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

20.10.1872

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Трофим Алексеев

Рождение ребёнка
05.06.1848

Сын: Бурашников Сергей (Сергiй) Трофимов

Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1849

Сын: Бурашников Пётр Трофимов

Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.03.1853

Дочь: Бурашникова Дарья Трофимова

Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Бурашников Арсений Трофимов

Отец ребёнка: Бурашников Трофим Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
20.10.1872
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
22.10.1872
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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