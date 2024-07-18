Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Борисович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Борисович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иуда Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Борисович
Смерть
После 1858