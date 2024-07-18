Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Борисович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Борисович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иуда Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Борисович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1858

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