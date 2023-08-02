Алдатов Темболат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Темболат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Алдатов Бапын

Мать: Алдатова Ездек

Смерть
Неизвестно
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