Покрышкин Иосиф (Осип) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкин Иосиф (Осип) Яковлев

Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Покрышкин Яков Никифоров

Мать: Покрышкина Васса Ефимова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Дарья Иосифова

Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Марья Иосифова

Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1855 ст.

Сын: Покрышкин Петр Иосифов

Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1858 ст.

Сын: Покрышкин Алексей Иосифов

Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Анна Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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