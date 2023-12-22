Покрышкин Иосиф (Осип) Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Покрышкин Яков Никифоров
Мать: Покрышкина Васса Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Дарья Иосифова
Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Марья Иосифова
Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова
Рождение ребёнка
10.10.1855 ст.
Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова
Рождение ребёнка
25.03.1858 ст.
Сын: Покрышкин Алексей Иосифов
Мать ребёнка: Покрышкина Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Покрышкина Анна Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858