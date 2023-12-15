Дырда Агафия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1880
Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1881
Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1884
Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович
Рождение ребёнка
02.05.1886
Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович
Работа или профессия
Неизвестно