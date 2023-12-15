Дырда Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дырда Агафия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Дырда Алексей Корнеевич

Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович

Городище, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.12.1881

Сын: Дырда Даниил Корнеевич

Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович

Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Дырда Макарий Корнеевич

Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович

Городище, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.05.1886

Сын: Дырда Феодосий Корнеевич

Отец ребёнка: Дырда Корнилий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
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