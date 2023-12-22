Шадёркин Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадёркин Григорий Петрович

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Место рождения

Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадёркин Пётр

Мать: не указана

Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шадёркина Марфа Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадеркина Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Шадёркина Марфа Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Манефья Григорьевна

Мать ребёнка: Шадёркина Марфа Кузьмовна

Смерть
Неизвестно
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