Шадёркин Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадёркин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шадёркина Марфа Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадеркина Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Шадёркина Марфа Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Манефья Григорьевна
Мать ребёнка: Шадёркина Марфа Кузьмовна
Смерть
Неизвестно