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Питер Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Питер Иван Андреевич

Мать: Питер Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Питер Капитолина Николаевна

Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева

Рождение ребёнка
1921

Сын: Питер Северьян Иванович

Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Питер Нина Николаевна

Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Питер Мария Николаевна

Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Питер Платонида Николаевна

Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питер Евдокия Тереньтьева

Смерть
Неизвестно
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