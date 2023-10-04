Питер Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Питер Иван Андреевич
Мать: Питер Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Питер Капитолина Николаевна
Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Питер Нина Николаевна
Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Питер Мария Николаевна
Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Питер Платонида Николаевна
Мать ребёнка: Питер Евдокия Тереньтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно