Тарбия Изяева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарбия Изяева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

1730 г.р.
1731 г.р.
1737 г.р.
1741 г.р.
1742 г.р.
1747 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Мурат

Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Абрам

Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Сафья

Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Абдул

Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ванга

Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Айса

Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ягуш (Ядуш)

Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишкиня Наделкеев

Смерть
Неизвестно
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