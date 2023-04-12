Тарбия Изяева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Мурат
Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев
Рождение ребёнка
1731
Сын: Абрам
Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Сафья
Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Абдул
Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ванга
Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Айса
Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ягуш (Ядуш)
Отец ребёнка: Ишкиня Наделкеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишкиня Наделкеев
Смерть
Неизвестно