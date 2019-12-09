Ахмедова Луиза Исхаковна
Место рождения
Дата рождения28.07.1941
Дата смерти09.12.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941
Отец: Ахмедов Исхак
отмечали 16 августа
Работа или профессия
Неизвестно
среднее и высшее, учитель узбекского языка и литературы
Рождение ребёнка
05.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутлуев Фарид Гимаевич
Смерть
09.12.2019
Алексин, город Алексин, Тульская область