Ахмедова Луиза Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедова Луиза Исхаковна

Место рождения

Чиназ

Дата рождения

28.07.1941

Дата смерти

09.12.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941

Отец: Ахмедов Исхак

Мать: Алишева Камария Худжаевна

отмечали 16 августа
Работа или профессия
Неизвестно
среднее и высшее, учитель узбекского языка и литературы
Рождение ребёнка
05.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутлуев Фарид Гимаевич

Смерть
09.12.2019
Алексин, город Алексин, Тульская область

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