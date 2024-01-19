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Дорохин Федор Макарович

Место рождения

Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.10.1852

Сын: Дорохин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Дорохина Федосья Яковлевна

Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Место жительства
1858
Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Архив Воронеж\Ревизские сказки Нижнедевицкого уезда\Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Смерть
Неизвестно
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