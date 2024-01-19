Дорохин Федор Макарович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1852
Сын: Дорохин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Дорохина Федосья Яковлевна
Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Место жительства
1858
Архив Воронеж\Ревизские сказки Нижнедевицкого уезда\Ф.И-18.Оп.1.Д.603 Дорохины 1858 лист 1179
Смерть
Неизвестно