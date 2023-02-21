Абрамов Василий Ларионов
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рождения03.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863
Отец: Абрамов Ларион
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
28.10.1886
Сын: Абрамов Терентий Васильев
Мать ребёнка: Абрамова Матрена Леонтьева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
23.09.1889
Мать ребёнка: Абрамова Мария Карпова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.09.1891
Мать ребёнка: Абрамова Матрена Леонтьева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
15.12.1894
Мать ребёнка: Абрамова Мария Карпова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.10.1901
Мать ребёнка: Абрамова Мария Карпова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Мария Карпова
Смерть
Неизвестно