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Абрамов Василий Ларионов

Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

03.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863

Отец: Абрамов Ларион

Мать: Абрамова Евдокия Терентьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
28.10.1886

Сын: Абрамов Терентий Васильев

Мать ребёнка: Абрамова Матрена Леонтьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Абрамов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Абрамова Мария Карпова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Абрамов Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Абрамова Матрена Леонтьева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Абрамов Павел Васильев

Мать ребёнка: Абрамова Мария Карпова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Абрамов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Абрамова Мария Карпова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Мария Карпова

Смерть
Неизвестно
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