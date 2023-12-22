Гулевский Лаврентий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевский Лаврентий Архипович

Место рождения

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гулевский Архип Аникеевич

Мать: Марина Яковлевна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулевская Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевский Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулевская Стефанида Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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