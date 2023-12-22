Гулевский Лаврентий Архипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гулевский Архип Аникеевич
Мать: Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулевская Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулевский Павел Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулевская Стефанида Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно