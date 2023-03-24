Кондратьева Елена Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан/Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.
Дочь: Кондратьева Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Кондратьев Прокофий Павлов
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.
Дочь: Баранова Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Кондратьев Прокофий Павлов
В документах о браке с Базановым Иваном васильевичем год рождения указан 1912
Смерть
Неизвестно