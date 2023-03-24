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Кондратьева Елена Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан/Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.

Дочь: Кондратьева Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Прокофий Павлов

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1907 ст.

Дочь: Баранова Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Прокофий Павлов

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
В документах о браке с Базановым Иваном васильевичем год рождения указан 1912
Смерть
Неизвестно
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