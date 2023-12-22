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Мантров Григорий Эдуардович
Мантров Григорий Эдуардович
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Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
12.02.1974
Пол
Мужской
Отец
Мантров Эдуард Иванович
1936 г.р.
Мать
Мантрова Екатерина Ивановна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974
Отец:
Мантров Эдуард Иванович
Мать:
Мантрова Екатерина Ивановна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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