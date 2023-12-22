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Мантров Григорий Эдуардович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

12.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974

Отец: Мантров Эдуард Иванович

Мать: Мантрова Екатерина Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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