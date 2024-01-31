Хлудова (Перлова) Нина Флорентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлудова (Перлова) Нина Флорентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Перлов Флорентий Васильевич

Мать: Перлова Елизавета Карловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Хлудов Флорентий (Флор) Васильевич

Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Хлудов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Хлудов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кулакова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Хлудов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлудов Василий Алексеевич

Смерть
1931
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