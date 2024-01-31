Хлудова (Перлова) Нина Флорентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1881
Сын: Хлудов Флорентий (Флор) Васильевич
Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Хлудов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кулакова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Хлудов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931