Захарьин Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Григорий Антонович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

20.02.1829

Дата смерти

04.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1839 по 1847
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1947 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.01.1989
Москва, город федерального значения Москва
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