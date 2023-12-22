Захарьин Григорий Антонович
Место рождения
Дата рождения20.02.1829
Дата смерти04.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1839 по 1847
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1947 по 1898
Смерть
04.01.1989