Соколов Тарас Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Тарас Николаевич

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Место рождения

Кугульта, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

17.04.1911

Дата смерти

15.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Кугульта, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
С 1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.09.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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