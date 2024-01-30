Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Матвеевич

Место рождения

деревня Шабанково, Сергиево Посадский район, Московская область

Дата рождения

01.01.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1812

Отец: Матвей Радионович

Мать: не указана

деревня Шабанково, Сергиево Посадский район, Московская область
На карте не обозначен
Крещение
01.01.1812
Грива, Озерецкая волость, Дмитровский уезд
Место жительства
Неизвестно
деревня Шабанково, Сергиево Посадский район, Московская область
На карте не обозначен
Смерть
Неизвестно
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