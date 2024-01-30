Иван Матвеевич
Место рождениядеревня Шабанково, Сергиево Посадский район, Московская область
Дата рождения01.01.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1812
Отец: Матвей Радионович
Мать: не указана
деревня Шабанково, Сергиево Посадский район, Московская область
На карте не обозначен
Крещение
01.01.1812
Грива, Озерецкая волость, Дмитровский уезд
Место жительства
Неизвестно
деревня Шабанково, Сергиево Посадский район, Московская область
На карте не обозначен
Смерть
Неизвестно