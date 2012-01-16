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Умарова Виктория Султонбековна
Умарова Виктория Султонбековна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.2012
Пол
Женский
Отец
Умаров Султонбек Равшанович
1983 г.р.
Мать
Злыгостева (Лященко) Анна Аркадьевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2012
Отец:
Умаров Султонбек Равшанович
Мать:
Злыгостева Анна Аркадьевна
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