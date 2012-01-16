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Умарова Виктория Султонбековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2012

Отец: Умаров Султонбек Равшанович

Мать: Злыгостева Анна Аркадьевна

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