Похомов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Сын: Похомов Павел Александрович
Мать ребёнка: Похомова Анна Витальевна
Рождение ребёнка
26.03.1985
Сын: Похомов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Похомова Анна Витальевна
Рождение ребёнка
02.03.1993
Сын: Похомов Александр Александрович
Мать ребёнка: Похомова Анна Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Похомова Анна Витальевна
Смерть
1993