Похомов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похомов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Похомов Павел Александрович

Мать ребёнка: Похомова Анна Витальевна

Рождение ребёнка
26.03.1985

Сын: Похомов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Похомова Анна Витальевна

Рождение ребёнка
02.03.1993

Сын: Похомов Александр Александрович

Мать ребёнка: Похомова Анна Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Похомова Анна Витальевна

Смерть
1993
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