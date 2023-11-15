Шнырева Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1952
Дочь: Трошина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Шнырев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
29.04.1961
Дочь: Дедова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Шнырев Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно