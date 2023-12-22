Скачков Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Скачков Ефим Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Скачкова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Скачкова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скачкова Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858