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Скачков Михаил Ефимович

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Скачков Ефим Дементьевич

Мать: не указана

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Скачкова Федосья

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Скачков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Скачкова Федосья

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скачкова Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
До 1858
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